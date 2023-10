Z tych 11 rzeczy trzeba zrezygnować, żeby zostać milionerem

8. Nie patrz wstecz

Przeciętni ludzie mają tendencję do ciągłego powracania myślami i tęsknoty za "starymi, dobrymi czasami", mówi Siebold. Tymczasem bogaci ludzie są zajęci planowaniem przyszłości i optymistycznie patrzą na to, co ma nadejść. Jego zdaniem oglądanie się za siebie nie ma sensu. Marzenia i dążenie do ich realizacji to podstawa tego, by osiągnąć sukces.