Za zdjęcie w rzepaku można dostać mandat. Policjantka tłumaczy

Warto pamiętać, że pole rzepakowe to nie "ziemia niczyja" i ma swojego właściciela, więc nie wolno nie deptać upraw. Policjantka wskazuje przy tym na art. 156 Kodeksu wykroczeń, który wskazuje, że "kto na nienależącym do niego gruncie leśnym lub rolnym niszczy zasiewy, sadzonki lub trawę, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany".