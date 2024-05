Grillowanie i biesiady przy ognisku. Można dostać nawet 5 tys. zł mandatu

- Mówi ono, że w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji np. rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów. To właśnie za złamanie tych przepisów można otrzymać do 5 tys. zł mandatu. Jeśli jednak z powodu grilla, którego rozpaliliśmy na balkonie, rozprzestrzeni się pożar, to wówczas grozi nam nawet kara pozbawienia wolności - zwraca uwagę.