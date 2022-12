Żabka na autostradzie A2. Sieć otwiera pierwsze takie sklepy przy granicy z Niemcami

MOP Gnilec to ostatni punkt postojowy na Autostradzie Wielkopolskiej przed niemiecką granicą, a MOP Sosna - pierwszy po wjeździe z Niemiec do Polski. Żabka chwali się, że jej nowe sklepy przy A2 są dostosowane do potrzeb podróżnych i mają rozszerzoną ofertę ciepłych przekąsek, kawy, kanapek, sałatek i innych produktów roślinnych.