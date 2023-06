Żabka Nano ma konkurencję. Nadchodzi Auchan Go

W Auchan Go nie ma żadnej sklepowej obsługi. Żeby wejść do takiego sklepu, trzeba zbliżyć swoją kartę płatniczą przy bramce wejściowej i podać numer swojego telefonu - informuje portal wiadomoscihandlowe.pl. System kamer i czujników pozwala klientom wejść do sklepu także za pomocą aplikacji.