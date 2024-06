Żabka testuje nową usługę. Woda za 15 groszy

Testy mają na celu ocenę, jak nowa usługa sprawdzi się w praktyce i czy zostanie wprowadzona na stałe w szerszej skali. Refillomaty to także odpowiedź Żabki na zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania konsumentów, którzy dążą do zrównoważonego stylu życia. To rozwiązanie wpisuje się w globalne trendy walki z plastikiem jednorazowego użytku, promując codzienne proekologiczne zachowania – czytamy na portalu.