Zaćmienie w Kanadzie. Sprawa trafiła do sądu

Jednak kanadyjska grupa lobbyingowa Canadian Constitution Foundation (CCF), zwróciła się o weryfikację legalności tej decyzji. Jak podała CCF na swojej stronie internetowej, wniosek wpłynął do sądu jeszcze w ubiegłym tygodniu. Ustawa o stanie wyjątkowym to te same przepisy, które były wykorzystane np. w Toronto, przez 700 dni, podczas pandemii Covid-19.