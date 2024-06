Zacznie się w poniedziałek. Kary dla właścicieli aut do 12 tys. zł

Właściciele samochodów ciężarowych, ciągników oraz autobusów poniosą jeszcze wyższe koszty mandatów. Jeśli brak ubezpieczenia trwa od 1 do 3 dni, kara wyniesie 2580 zł. W przypadku braku OC od 4 do 14 dni, mandat wzrośnie do 6450 zł, a powyżej dwóch tygodni bez ubezpieczenia właściciele pojazdów zapłacą 12 900 zł.