Zadbaj o komfort termiczny razem z pompą ciepła

W ramach programu „Czyste Powietrze” zaszły zmiany. Od przyszłego roku nie będzie możliwe już uzyskanie dotacji przy wymianie kotła węglowego klas od 1 do 4 zakupionego do 2017 roku. Bez zmian pozostaje jednak wymiana węglowego źródła ciepła na ekologiczne. To idealny moment na inwestycję w pompy ciepła, które pozwolą otrzymać dotacje.