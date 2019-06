Zagraniczne zakupy kartą bez kosztów przewalutowania

Alior Bank udostępnił płatności zagraniczne kartą bez kosztów przewalutowania dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego. Dzięki temu, klienci Alior Banku będą mogli za pomocą podstawowej karty do konta płacić w 152 walutach i korzystać z najlepszych przeliczników – średniego kursu NBP dla dolara, euro i funta brytyjskiego oraz kursu organizacji płatniczej Mastercard dla pozostałych walut bez prowizji banku.

Właściciele Konta Jakże Osobistego przed wyjazdem zagranicznym nie będą musieli już przeczesywać internetowych oraz stacjonarnych kantorów walutowych w poszukiwaniu najbardziej opłacalnych kursów. W ramach jednej z wielu korzyści do rachunku pojawiła się wygodna alternatywa do kart walutowych oraz wielowalutowych – i to aktywowana w mgnieniu oka.

Wygoda

Aby uruchomić usługę przewalutowania wystarczy, że posiadacze Konta Jakże Osobistego włączą w bankowości internetowej lub mobilnej korzyść o nazwie: „płatności kartą bez kosztów przewalutowania”. W ten sposób już od następnego dnia będą mogli cieszyć się nową funkcją swojej karty płatniczej. Usługę można aktywować także u bankiera w oddziale lub placówce partnerskiej.

Posiadacz konta nie musi wyrabiać dodatkowej karty, aby móc korzystać z nowej usługi. Zostanie ona przypisana do tej samej karty płatniczej, z której korzystał do tej pory. Co za tym idzie – korzyść można włączyć z każdego miejsca na świecie w dowolnym czasie.

Najlepsze kursy i brak prowizji

Klienci wybierający się za granicę mogą liczyć na najlepsze kursy walutowe. W przypadku płatności kartą w krajach strefy euro, Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii transakcje rozliczane będą po średnim kursie NBP. Płatności dokonywane w innych państwach rozliczane będą na podstawie kursu organizacji płatniczej Mastercard.

Bank w ramach tej usługi nie pobierze prowizji za przewalutowanie i nie doliczy dodatkowej marży do kursu wymiany. Cały koszt transakcji to jedynie przewalutowanie po odpowiednim dla waluty kursie.

Kompleksowa oferta dla podróżujących za granicę

Możliwość płatności kartą bez kosztów przewalutowania to nie jedyna zaleta nowego rozwiązania. Działa ono również przy płatnościach przez internet oraz wypłatach z bankomatów za granicą. To drugie, czyli wypłaty z bankomatów po najlepszym kursie, w połączeniu z inną korzyścią - bezpłatnymi wypłatami z bankomatów za granicą - to idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie nadal rządzi gotówka. Warto zaznaczyć, że do karty nadal można podpiąć zupełnie bezpłatnie trzy konta walutowe w ramach usługi wielowalutowej.

Każdy podróżnik doceni także kolejną korzyść - ubezpieczenie podróżne, w skład którego wchodzą m.in.: koszty hospitalizacji i transportu medycznego, koszty leków i badań czy pobyt osoby towarzyszącej z poszkodowanym w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami kraju.

- Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi zaczynają się urlopy i wyjazdy zagraniczne. Na ten czas chcieliśmy przygotować kompleksową ofertę dla naszych klientów, którzy coraz częściej wybierają się na odpoczynek poza Polskę. Dlatego postawiliśmy na wygodę i połączyliśmy w ramach naszego flagowego produktu – Konta Jakże Osobistego - wiele usług, w tym ubezpieczenie podróżne oraz nową korzyść, dzięki której nasi klienci mają pewność, że korzystają z najlepszych kursów walutowych za granicą bez dodatkowej prowizji banku. Teraz wszystko, co najpotrzebniejsze, znajduje się w jednym miejscu – mówi Krzysztof Konieczka, dyrektor Działu Daily Banking w Alior Banku.

Jedno konto – wiele możliwości

Posiadacz Konta Jakże Osobistego dzięki wyborze usług dodatkowych, tak zwanych „korzyści”, może samodzielnie dopasować rachunek do swoich potrzeb. Dwie wybrane korzyści są całkowicie bezpłatne, za każdą kolejną bank pobiera opłatę w wysokości 3,5 zł miesięcznie .