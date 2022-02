Inspekcja pracy wkracza do akcji. Są wyniki pierwszych kontroli po zaostrzeniu zakazu handlu

Intermarche na celowniku

Na takiej zasadzie działały np. niektóre sklepy należące do sieci Intermarche. Niedzielna kontrola inspekcji pracy pokazała, że inspektorzy mocno wzięli sobie do serca doniesienia o pomysłach tej francuskiej sieci. Na 257 skontrolowanych sklepów aż 40 należało do Intermarche. To około jedna piąta wszystkich sklepów tej sieci w Polsce - z taką uwagą kontrolerów nie spotkała się żadna inna sieć.