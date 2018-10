Zakaz handlu w niedziele będzie ostrzejszy. Rejestracja placówki pocztowej nie wystarczy

Do tej pory, gdy sklep chciał obejść zakaz handlu w niedzielę, rejestrował się jako placówka pocztowa. Jeszcze w tym roku przepisy mają zostać znowelizowane tak, by ukrócić to zjawisko.

Wiele sklepów sieci "Żabka" od wprowadzenia zakazu handlu w niedziele nagle stało się również placówkami pocztowymi. (WP.PL)

O tym, że związkowcy mieli porozumieć się w tej sprawie z minister Rafalską, pisze piątkowa "Rzeczpospolita". Temat nie jest nowy i pisaliśmy o nim już kilka miesięcy temu. W końcu jednak porozumienie ze stroną rządową miało zostać osiągnięte.

"Solidarność" powołuje się przy tym na wyroki sądów, które uznają, że rejestracja placówki pocztowej w sklepie spożywczym to próba obejścia zakazu handlu w niedzielę. Nowelizacja przepisów ma to ukrócić. A zmian możemy spodziewać się jeszcze w tym roku, po wyborach samorządowych.

W ustawie ma pojawić się zastrzeżenie, że zakaz nie obejmuje placówek pocztowych, dla których tego typu usługi są oferowane "w przeważającym zakresie". To wykluczałoby na przykład sklepy sieci "Żabka", które masowo rejestrowały się właśnie jako placówka pocztowa. Drugim rozwiązaniem jest całkowite wykreślenie tego wyjątku. Wtedy co prawda Poczta Polska nadal mogłaby być otwarta w niedzielę, ale już nie byłoby mowy o sprzedaży książek, napojów czy innych towarów.

"Solidarność" jednak chce iść za ciosem. – Liczymy, że uda się nam wynegocjować z panią minister szerszą nowelizację – zdradza "Rzeczpospolitej" Alfred Bujara, szef sekcji handlu NSZZ „S". – Zależy nam też na poszerzeniu zakazu handlu w niedziele, tak by funkcjonował od godz. 22 w sobotę do 5 rano w poniedziałek. Przykładowo w Austrii zakaz rozpoczyna się w sobotę już o godz. 18, a w Niemczech o 21.