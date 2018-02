Zakaz handlu w niedziele. Pracownicy Biedronki nie dostaną urlopu?

Zakaz handlu miał ulżyć pracownikom sieciówek. W zamian za wolne niedziele szykuje się im jednak harówka w piątek i sobotę. Na dodatek mogą mieć problem z urlopem. Przed nowymi wytycznymi ostrzega Solidarność w Biedronce.

- Biznes zawsze jest kilka kroków przed politykami, bo musi znaleźć rozwiązania, by realizować cele biznesowe i zwyczajnie na siebie zarobić. Spodziewałam się, że sieci handlowe znajdą sposób na „obejście” ograniczenia handlu. Nie sądziłam, że zrobią to tak szybko i tak kreatywnie - komentuje to co dzieje się wokół zakazu handlu Monika Smulewicz, ekspert prawa pracy z Grant Thornton.