Zmiany w zakazie handlu w grudniu. Sklepy mają być czynne do 14

Jedna z dwóch niedziel handlowych przypada w Wigilię

Rząd w zamian za 24 grudnia proponuje, by handel umożliwić w niedzielę 10 grudnia. Ale tylko do godziny 14. "Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i handlu proponuje się ustanowienie, tzw. niedzieli handlowej na dzień 10 grudnia 2023 r., co pozwoli na realizację planów zakupowych – w tym przypadku proponuje się jednak ograniczenie handlu do godz. 14.00 z uwagi na niniejszą propozycję zniesienia zakazu w tym dniu, która zmienia ustalony porządek prawny w związku z ułożeniem się kalendarza świąt w 2023 roku" - czytamy w komunikacie.