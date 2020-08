Zakaz lotów. Poznaliśmy listę kolejnych państw, do których nie polecimy

Jeżeli rządowy projekt rozporządzenia wejdzie w życie zgodnie z planem, to zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym potrwa od 26 sierpnia do 8 września. Już teraz turyści zadają sobie pytanie, czy przepisy uniemożliwią im powrót do kraju w razie wyjazdu.