Zakazane rośliny w Polsce. Nie wypłacisz się, gdy posadzisz

Podczas wyboru roślin do ogrodu należy pamiętać o obowiązujących przepisach . Polska posiada obszerną listę zakazanych gatunków, która obejmuje zarówno inwazyjne gatunki obce (IGO) , jak i rośliny posiadające właściwości narkotyczne. Aby móc legalnie uprawiać niektóre z tych roślin, konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub wpis do rejestru.

Do roślin, których uprawa jest zabroniona, należą m.in. konopie indyjskie i mak, które wymagają specjalnych zezwoleń. Uprawa tych roślin bez odpowiednich dokumentów może skutkować karą pozbawienia wolności do trzech lat. Wyjątkiem są konopie włókniste i mak niskomorfinowy, które można uprawiać po spełnieniu określonych formalności.

Lista inwazyjnych gatunków obcych obejmuje m.in. barszcz Sosnowskiego, rdestowiec japoński i kolczurkę klapowatą. Uprawa tych roślin bez zgody może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.

Jeżeli w swoim ogrodzie lub podczas spaceru zauważysz rośliny należące do inwazyjnych gatunków obcych, powinno się zgłosić ten fakt do gminy. Naruszenie przepisów dotyczących IGO może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Zgodnie z ustawą o gatunkach obcych, kara administracyjna może wynosić do miliona złotych. Wysokość kary ustala regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy dla miejsca naruszenia.