Zakładamy małą firmę krok po kroku. Najważniejsze dokumenty i komputer dla firmy

Obecnie założenie własnej działalności gospodarczej nie wymaga wizyt w dziesiątkach urzędów i odstania wielu godzin w kolejkach. Wystarczy kilka kroków i już można zacząć ubiegać się o różne udogodnienia, jak choćby leasing komputera.

Firmę można wygodnie prowadzić z domu (Fotolia, Fot: Rawpixel.com)

Poniżej przedstawiamy kilka prostych kroków, które pomogą w założeniu własnej działalności, a także sposoby na to, jak obniżyć koszty w firmie. Dzięki temu nie tylko sporo zaoszczędzisz, ale wyposażysz się w nowy komputer dla firmy za niewielkie pieniądze.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej Jeśli chodzi o sam sposób zakładania firmy, działalność gospodarcza jest najszybszą i jednocześnie najtańszą opcją. Wszystkie formalności można z powodzeniem załatwić w ciągu jednego dnia. By założyć działalność, nie potrzebujesz ogromnego kapitału zakładowego, możesz również korzystać z ulg, rozmaitych dotacji i innych sposobów na to, jak obniżyć koszty w firmie. Masz również duże szanse na otrzymanie unijnego dofinansowania oraz możesz korzystać z atrakcyjnych ofert na pozyskanie komputera do biura, jak choćby leasing na sprzęt.

CEIDG – minimum formalności Pierwszym krokiem będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej. Większość formalności można załatwić za pośrednictwem internetu, wystarczy więc jedynie komputer do biura oraz profil zaufany, który pełni funkcję elektronicznego podpisu. Konieczne będzie pozyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG. Wniosek można wypełnić online lub wydrukować i osobiście zanieść do urzędu gminy lub miasta.

W dokumencie należy uzupełnić takie rubryki jak dane osobowe, nazwa działalności (która w przypadku jednoosobowej działalności musi zawierać imię i nazwisko osoby składającej wniosek), a także oznaczenia PKD, czyli pięciocyfrowe kody zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności, które określają charakter prowadzonej firmy. Dokładną rozpiskę kodów można znaleźć w internecie. Jeśli nie posiadasz numeru NIP i REGON, po wprowadzeniu wpisu do systemu zostanie on automatycznie nadany w przeciągu kilku dni. Po złożeniu wpisu można od razu udać się do wybranego banku w celu założenia konta firmowego. Do tego potrzebny będzie dowód osobisty i wpis z systemu CEIDG.

Wizyta w ZUS i US Wniosek CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego, jeśli zdecydujesz się na wypełnienie dodatkowych formularzy. Pozostałe formalności można również załatwić w innych urzędach. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć jeden z dwóch dokumentów: ZZA – jeśli chcesz skorzystać z ulgi na start lub jesteś zatrudniony na umowę o pracę, albo ZUA – jeśli chcesz płacić wszystkie składki.

W urzędzie skarbowym należy natomiast zadeklarować to, czy będziesz czynnym płatnikiem VAT. Jeśli nie, należy wypełnić formularz VAT-R. Co ważne, przedsiębiorca zwolniony z VAT-u może korzystać z atrakcyjnych ofert, takich jak leasing na sprzęt do biura. Takie rozwiązanie jest opłacalne dla każdego przedsiębiorcy, gdyż raty leasingowe można wliczyć w całości w koszty uzyskania przychodu. Przykładowo za laptop Microsoft Surface Pro z procesorem Intel Core i5 lub i7, który gwarantuje doskonałą sprawność obsługi codziennych zadań oraz oferuje więcej mocy do obsługi profesjonalnych programów w ofercie leasingowej będzie kosztował miesięcznie zaledwie 125,47 zł.

Biuro księgowe i pieczątka Wypełniając formularz CEIDG zapewne zatrzymasz się nad rubryką, która nakazuje wskazać osobę prowadzącą dokumentację finansową firmy. Jeśli jeszcze nie masz kogoś takiego, zaznacz pole samodzielnego wypełniana zobowiązań. W przypadku znalezienia odpowiedniej osoby wystarczy zaktualizować wpis poprzez podanie danych biura księgowego w przeciągu siedmiu dni od zawarcia umowy. Po zakończeniu wszystkich formalności warto również zaopatrzyć się w pieczątkę, której możesz użyć przy wystawianiu faktur. Na pieczątce powinna pojawić się pełna nazwa firmy wraz z adresem, a także REGON i NIP.

Komputer dla firmy Obecnie żadna firma nie będzie w stanie odpowiednio funkcjonować bez wytrzymałego i w pełni sprawnego komputera do biura. Początkujący przedsiębiorcy mogą nie mieć odpowiednich funduszy, by wyposażyć biuro w komputer. Dobrym rozwiązaniem na sprawienie sobie komputera dla firmy będzie leasing na sprzęt.

