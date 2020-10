Zamawiasz w Ikei, odbierasz w Carrefour. Pilotażowa współpraca w Hiszpanii

To wprawdzie pilotaż w jednym sklepie, ale gdyby się zastanowić, to ma to duży sens. Klient, który przyjdzie do Carrefoura niby tylko po towar z Ikei, może przy okazji zrobić zakupy. Poza tym na pewno będzie ciepło myślał sieci, dzięki której nie musi jechać po swoje szafy czy krzesła na drugi koniec miasta – wszak markety Ikei są zlokalizowane na obrzeżach.