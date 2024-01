Zamiast 4 tys. zł będzie 8 tys. zasiłku? Rząd pracuje nad zmianami

Rząd pracuje nad rozwiązaniami

Gajewski zastanawia się nad różnymi możliwościami, jak podwyższyć ten zasiłek. "Czy ma być to kwota bezwzględna, czy ma być to kwota wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować ten zasiłek pogrzebowy, czy zastosujemy inne rozwiązania" - zastanawiał się wiceminister.