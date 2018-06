Zamiast kupować kwiatka nauczycielom wsparli Afrykę. Uczniowie chętnie podchwycili pomysł

- Może darować sobie kupowanie kwiatów, a wdzięczność nauczycielowi okazać szczerym "dziękuję". Pieniądze zaś przeznaczyć na dzieci z Somalii - proponuje piosenkarka Katarzyna Nosowska w nowej kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej. I wywołała lawinę reakcji.

200 szkół włączyło się w akcję Polskiej Akcji Humanitarnej "Zamiast kwiatka niosę pomoc".

200 szkół włączyło się w akcję ”Zamiast kwiatka niosę pomoc” we właśnie zakończonym roku szkolnym - wynika z informacji Polskiej Akcji Humanitarnej. To oznacza, że 25 tys. uczniów pieniądze na symboliczny upominek dla nauczyciela przeznaczyło na wsparcie rodzin w Afryce.

Szkoły włączając się do akcji PAH, otrzymują od organizacji plakaty promocyjne, materiały do wystaw fotograficznych, scenariusze zajęć, ulotki, flimy promujące pomoc humanitarną. PAH podpowiada również, jak organizować zbiurkę pieniędzy zaoszczędzonych na kupnie kwiatów lub sprzedaży gadżetów w szkole i lokalnej społeczności na rzecz krajów potrzebujących.

- Akcja rozpoczęła się sukcesem, szkoły bardzo chętnie się zaangażowały. Słowa Gaby Kulki i Kasi Nosowskiej sprawiły, że do akcji zaczęli przyłączać się równie chętnie rodzice – komentuje dla money.pl Sabina Złotorowicz, koordynator akcji PAH. - W czerwcu każdego dnia mój telefon się urywa. Zwracają się do mnie nauczyciele i nauczycielki z pomysłami na działanie, niesamowitą energią, dobrym słowem i zaangażowaniem do działania.

Jak już pisaliśmy w WP finansach, nauczyciele coraz częściej mówią, że woleliby nie otrzymywać ani ton kwiatów czy kilkunastu opakowań czekoladek, ani tym bardziej drogich prezentów. Akcja PAH pozwala natomiast włączyć się w ideę zaangażowania i podniesienia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej.

- Zdaniem nauczycieli motywacją do działania jest skuteczność, przełożenie na konkretną "namacalną" pomoc – stwierdza Sabina Złotorowicz - Uczniowie i uczennice chętnie się angażują, dostrzegają zasadność tej akcji, a co najważniejsze jej skuteczność, co z kolei dostarcza im ważne poczucie sprawczości. Kiedy pomagamy chcemy wiedzieć, że nasza pomoc ma sens.

Ale prezent dla nauczyciela na koniec roku to obyczaj, który w Polsce ma długą tradycję. Co więc kupuje się nauczycielom w Polsce? Oprócz tradycyjnych czekoladek i słodyczy internauci często piszą o kawie, herbacie i bonach upominkowych. Z droższych opcji pojawia się czasem biżuteria, pióra, a nawet wyjazd do spa. Ekstremalne prezenty to sprzęt RTV/AGD czy zastawa stołowa. Według deklaracji internautów wartość takich prezentów dla nauczycieli potrafi przekroczyć 1,5 tys. zł - o czym pisaliśmy.

Tymczasem cztery lata temu nauczyciel - Krzysztof Ponikowski - zaapelował do nauczycieli i nauczycielek, aby nie przyjmować kwiatów na koniec roku szkolnego, tylko zamiast tego zachęcać uczniów do działania i niesienia pomocy. - Po jego apelu 200 szkół się zaangażowało, udało się uzbierać 200 tys. zł i zbudować szkołę w Nepalu, który wtedy był wyniszczony po trzęsieniu ziemi – zazacza koordynatorka projektu z ramienia PAH.

Jak wyjaśnia, w tym roku szkolnym wsparcie przeznaczone jest na rodziny z Somalii. - Dostarczamy podstawowe narzędzia rolnicze i wędkarskie. Dzięki akcji polskie szkoły niosą pomoc również poprzez transfery pieniężne dla najbardziej potrzebujących rodzin - tłumaczy.

Jak wynika z danych udostępnionych nam przez PAH, pierwsza akcja zorganizowana w roku szkolnym 2014/2015 z mobilizowała 25 tys. uczniów i okazała się wielkim sukcesem. W kolejnym roku było gorzej, bowiem tylko 45 szkół włączyło się w akcję i zaledwie 5 tys. dzieci wparło Afrykę. W zeszłym roku niemal potroiła się liczba szkół, w których nauczyciele zrzekli się kwiatów na rzecz dotacji.

Tego roczna kampania wciąż jeszcze trwa. Już wiadomo jednak, że ponownie włączyło się w nią około 200 szkół w całej Polsce, a na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 około 25 tys. uczniów zamiast kwiatka niosło pomoc Somalii.