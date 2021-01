Zamyka się popularna piekarnia. Właścicielka mówi "dość!"

"Odebrałam dziś list z ZUS zawierający oficjalną odmowę dot. przyznania nam postojowego i umorzenia świadczeń związanych ze składkami. Powód? Niewłaściwe PKD na 30.09.2020. Było to do przewidzenia, choć przez chwilę miałam nadzieję, że uda nam się system przechytrzyć zmieniając dane Zakwasu w CEIDG. Tak, można to zupełnie legalnie zrobić z datą wstecz, co chyba najlepiej pokazuje jak mało znaczące są te wszystkie numery, przeważające czy nie. Zawsze myślałam, że to tylko statystyka. No, pomyliłam się" - pisze na Facebooku właścicielka Zakwasu.