Zapłaciła kurierowi ponad 200 zł. Przesyłki nikt nie zamawiał

O powrocie oszustwa "na paczkę za pobraniem" poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie we wpisie na Facebooku.

Jedną z ofiar przestępców jest 36-letni mężczyzna. Do jego miejsca zamieszkania przyjechał kurier z paczką za pobraniem. Opłaciła ją jego matka. Kobieta nie wiedziała, że nikt nie zamawiał butów , które znajdowały się w środku. Za niechciany produkt zapłaciła 201 zł.

Zawiadomienie o oszustwie złożył też 47-letni mieszkaniec gminy Kłecko. Do jego domu trafiła paczka za pobraniem w wysokości 190 zł. Przesyłkę opłaciła żona. Dopiero później okazało się, że nikt nie zamawiał słuchawek , które znajdowały się w środku.

Jeśli mamy wątpliwości co do przesyłki, to warto zapytać kuriera, kto jest nadawcą. Należy pamiętać, że mamy prawo odmówić przyjęcia paczki.