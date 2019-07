Zapłacili 6 tys. za urlop, a trafili na budowę. "Montują, malują, a w restauracji nawet talerzy nie ma"

Pani Magdalena wykupiła urlop za 6 tys. zł w Albanii w renomowanym biurze. Spodziewała się wypoczynku w 5-gwiazdkowym hotelu spa. - Zamiast tego, trafiłam na plac budowy, bo hotel jest ciągle wykańczany. Zamiast szumu morza, słyszę wiertarki. A zamiast zapachu kurortu, mam zapach farby - opowiada.

Gloria Palace & SPA w albańskim Durres w ofercie biura podróży Tui to luksusowy hotel z trzema basenami i z wieloma wygodami. Pani Magdalena dała się przekonać. I wykupiła wczasy dla trzyosobowej rodziny za ok. 6 tys zł.

Jak mówi, hotel, do którego przyjechała, jest placem budowy. - Instalowane są okna, montowane są barierki. Nie wszędzie jest prąd, więc niektórzy jedzą w ciemnościach. Wszędzie śmierdzi farbą. Jak zeszliśmy na śniadanie, to w restauracji nawet nie było talerzy - opowiada.

"Strefa spa to jeden leżak"

- To miał być hotel spa. A okazało się, że część spa to tylko leżak pod parasolem - opowiada na to pani Magdalena, pokazując nam zdjęcia.

- Chciałam przestrzec przed podróżowaniem do tego hotelu. Problem w tym, że nie ma go w żadnych bazach i nie można zostawić opinii. W sumie nic dziwnego, przecież hotel ciągle nie jest gotowy - dodaje.

Jej zdaniem biuro podróży musi sobie zdawać sprawę z tego, gdzie wysyła swoich klientów. Szczegółowe informacje o stanie hotelu miał przekazywać do centrali rezydent firmy w Albanii. - Oczywiście my też kontaktowaliśmy się z biurem, ale usłyszeliśmy, że reklamacje są możliwe tylko po powrocie od kraju. A my właśnie się zbieramy do wylotu. I całe szczęście. Człowiek czeka tyle czasu na urlop, a cieszy się, że ten się kończy... - dodaje gorzko.