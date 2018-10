Zapłacimy wyższe rachunki za prąd, bo rząd upiera się przy węglu

Państwowe spółki za miliardy złotych budują nowe elektrownie węglowe, choć będzie to nieopłacalne, a polskie kopalnie nie będą w stanie dostarczyć odpowiedniego surowca. W rachunkach zapłacimy za to wszyscy.

Jak pisze " Rzeczpospolita ", państwowe spółki Enea i Energa zabierają się do budowy nowego bloku węglowego elektrowni Ostrołęka za 6 mld zł.

Skąd wiec takie parcie do tej inwestycji? Gazeta wyjaśnia, że to efekt obietnicy złożonej lokalnej społeczności przez ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, szefa PiS w okręgu siedlecko-ostrołęckim.

Jak wskazują eksperci, aby przedsięwzięcie miało sens, kopalnia Bogdanka musiałaby uruchomić nowy szyb za 2 mld zł, by mieć co zgazować. Już teraz Polska Gruba Górnicza ma duże problemy z wydobyciem.

Są jeszcze inne problemy. Fundacja ClientEarth właśnie zaskarżyła decyzję Enei o udziale w budowie w Ostrołęce. Chodzi o to, że budowa oddala Polskę od ograniczenia emisji CO2, co jest konieczne do uniknięcia katastrofy klimatycznej. Możliwe, że w ślad fundacji pójdą także inne podmioty, także zagraniczne.