Zapukają do drzwi. Kontrole w całym kraju

Kontrole pieców są zazwyczaj przeprowadzane wyrywkowo, ale niekiedy są one wynikiem zgłoszenia. Osoby uprawnione do przeprowadzania tych kontroli to strażnicy miejscy/gminni oraz urzędnicy z urzędu marszałkowskiego, gminy, miasta czy powiatu, którzy legitymują się odpowiednimi dokumentami. Kontrole te są kluczowym elementem działań mających na celu walkę ze smogiem.