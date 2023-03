Zarobili 157 mln zł na nielegalnych salonach gier. Policja rozbiła gang

Zatrzymanym postawione zostały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania nielegalnych gier hazardowych i prania brudnych pieniędzy. 10 osób trafiło za to do aresztu, a pozostałe 40 objęto dozorem policji oraz zakazem kontaktowania się ze sobą. Podejrzanym grożą kary do 15 lat więzienia.