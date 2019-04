1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse strajk nauczycieli + 1 wynagrodzenia nauczycieli Aleksandra Stanek 34 min. temu 1 z 11 Zarobki nauczycieli. Zobacz, jak wypada Polska na tle innych krajów Obyś cudze dzieci uczył! PAP Podziel się Jak wynika z ostatniego raportu OECD "Education at Glance 2018", który uwzględnia dane na temat wynagrodzeń z lat 2016-2017, nauczyciele w Polsce zarabiają mniej niż ich koledzy z branży z zachodniej Europy. I to bez względu na doświadczenie czy rodzaj szkoły, w której pracują. Lepiej wypadamy natomiast na tle kolegów z regionu. Waluta, w której Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przedstawia dane, to tzw. dolar międzynarodowy, który uwzględnia siłę nabywczą pieniądza w danym kraju. Oznaczamy go w tekście jako dolar PPS. Warto pamiętać, że nie można przeliczyć tej waluty na polskiego złotego za pomocą standardowego kursu dolara amerykańskiego. Pozwala ona za to porównać sytuację w poszczególnych krajach na świecie. W naszym porównaniu skupiliśmy się na pensjach nauczycieli szkół średnich z 15-letnim stażem. Zobaczcie, jak wypadają wynagrodzenia polskich nauczycieli na tle innych krajów. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne