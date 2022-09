Zarobki Polaków w górę. Teraz o podwyżkę może być już trudniej

Choć przewidywania sporej części osób się pogorszyły, to dla wielu Polaków poprzedni kwartał był, jeśli chodzi o zarobki, korzystny. 49 proc. pracujących wskazało, że poziom ich wynagrodzenia wzrósł w ciągu ostatniego kwartału, przy czym częściej wskazywali na to mężczyźni niż kobiety. Dla porównania - w styczniu podwyższenie pensji dotyczyło tylko 21 proc. badanych. Jednocześnie z 23 proc. do 9 proc. zmalał odsetek pracowników, którym zmniejszono wynagrodzenia. Z badania wynika też, że w przypadku 42 proc. nie zmieniło się ono - w styczniu było to 56 proc.