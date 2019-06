Zarobki polityków. Teresa Czerwińska dostanie podwyżkę

Teresa Czerwińska trafiła do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to nie tylko pracę w budynku po przeciwnej stronie ulicy Świętokrzyskiej, ale również nowe obowiązki i znacznie wyższe wynagrodzenie. W 2018 r. członek zarządu NBP zarabiał nawet 52 tys. zł – donosi "Super Express".

Odejście Teresy Czerwińskiej z resortu finansów nie jest zaskoczeniem . Spodziewano się go od czasu ogłoszenia "piątki Kaczyńskiego", wobec której miała krytyczny stosunek.

W opublikowanym niedawno oświadczeniu majątkowym Czerwińska nie ujawniła zarobków na ministerialnym stanowisku. "SE" dotarł do informacji, że jej pensja zasadnicza wynosiła 10 tys. zł. Do tego mogła liczyć na dodatki funkcyjny i stażowy. Łącznie na jej konto trafiało miesięcznie ok. 14 tys. zł.