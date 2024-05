Zarobki w samorządach. Ile zarabia wójt, a ile prezydent?

Jednak liderem pod względem zarobków w samym urzędzie jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Pełniąc funkcję prezydenta Wrocławia, zarobił w 2022 r. 290 249,99 zł brutto, co średnio daje nieco ponad 24 tys. zł miesięcznie. Od 1 stycznia do 29 lutego tego roku Jacek Sutryk we wrocławskim magistracie zarobił 64 384,70 zł brutto, co daje przeciętny miesięczny przychód w wysokości nieco ponad 32 tys. zł - wynika z analizy najnowszego oświadczenia majątkowego, które samorządowcy musieli złożyć z końcem kadencji.