Grozi jej 10 lat więzienia. Zwrot w sprawie fundacji Filipa Chajzera

Jak poinformowała w środę sierż.sztab. Anna Klój z poznańskiej policji , do zatrzymania kobiety przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doszło 27 sierpnia. Klój zaznaczyła, że aresztowanie podejrzanej było wynikiem kilkumiesięcznego śledztwa prowadzonego przez policję.

– Śledczy dotarli również do informacji, że nie była to pierwsza fundacja, do której kobieta zwróciła się z prośbą o pieniądze. Z uwagi jednak na wysokość żądanych kwot nie osiągnęła zamierzonego celu – wskazała Klój.