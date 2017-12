Zasiłek pogrzebowy pójdzie w górę? Ministerstwo analizuje możliwość waloryzacji tego świadczenia

Zasiłek pogrzebowy po wielu latach zostanie podniesiony? Zastanawia się nad tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort poinformował, że "trwają obecnie prace analityczne, których przedmiotem jest możliwość wprowadzenia mechanizmu waloryzacji tego zasiłku". Przyznał to wiceminister Marcin Zieleniecki w odpowiedzi na jedną z poselskich interpelacji.

"W celu ograniczenia wydatków ze środków publicznych zaistniała konieczność podjęcia konkretnych działań. Takie kroki są niezbędne" - można przeczytać w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej wysokość zasiłku. Warto jednak dodać, że ta sama ustawa ograniczyła wzrost zarobków w administracji i wysokość pensji posłów i senatorów. Do tego w tym samym dokumencie zapisano podniesienie ulgi na przejazdy pociągami i autobusami dla studentów (wzrosły do 51 proc.). Rząd pokazywał, że w Europie są kraje, w których zasiłku po prostu nie ma. Wtedy była to m.in. Wielka Brytania czy Norwegia.