Zasiłek pogrzebowy. Tyle dopłacisz do pochówku po podwyżce. Wyliczenia

Z projektu ustawy opublikowanego na początku listopada wynika, że wysokość zasiłku wzrośnie z 4 tys. zł do 7 tys. zł . Na podwyżkę Polakom przyjdzie jednak poczekać. Projekt zakłada, że świadczenie zostanie podniesione dopiero w 2026 r. Przy okazji zostanie także wprowadzony mechanizm corocznej waloryzacji, którego efekty po raz pierwszy będzie można zobaczyć w 2027 r.

- Zdarza się, że nasi klienci chcą zmieścić się w 4 tys. zł, wliczając w to koszty stypy, wieńca, pomnika i opłatę dla księdza. W biurze czeka ich zazwyczaj szok , ale trudno się temu dziwić. Pogrzebu nie robi się codziennie, Polacy nie mają rozeznania w kosztach - mówi nam pan Arek, drobny przedsiębiorca z branży pogrzebowej, który chce zachować anonimowość.

Szef Instytutu wskazuje, że aby podwyżkę resortu można było uznać za satysfakcjonującą, wysokość zasiłku powinna sięgnąć tej z 2011 r, uwzględniając przy tym spadek siły nabywczej złotego w wyniku inflacji. Trzynaście lat temu na pochówek Polacy mogli dostać od państwa 6 395,70 zł. Oznacza to, że w 2024 r. zasiłek powinien wynosić w granicach 10 400 zł . Średni koszt pogrzebu na ponad 10 tys. zł wyceniają także inni nasi rozmówcy.

"Co łaska", czyli ile? Taką kwotę zażyczył sobie ksiądz za pogrzeb

- W zależności od miasta w Polsce wydatki te wahają się od 11,3 tys. zł do 14,3 tys. z ł - podkreśla Marek Cichewicz, prezes zarządu Grupy Klepsydra S.A.

- W dużym mieście trzeba się obecnie liczyć z kosztami minimalnym na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Większe szanse na sfinansowanie pochówku będą mieli mieszkańcy mniejszych miejscowości. Za 7 tys. zł będzie to bardzo trudne, aczkolwiek wykonalne - potwierdza Dariusz Dutkiewicz.

Całościowy koszt pogrzebu, mówi dyrektor IPBC, składa się tak naprawdę z trzech elementów. Pierwszy to opłaty związane z pochowaniem zmarłego na cmentarzu. Wlicza się w nie m.in. wykopanie grobu. Część zasiłku uszczupla także koszt związany z odprawieniem liturgii lub świeckiej ceremonii pogrzebowej. Listę wydatków zamyka opłata ponoszona na rzecz zakładu pogrzebowego.

Branża wskazuje, że obecnie pieniądze trafiają do Polaków z poślizgiem ze względu na długi okres procedowania wypłaty. To efekt tego, wskazuje środowisko pogrzebowe, że sam zasiłek wypłacany jest na dwa sposoby - ryczałtem dla członków rodziny zmarłego i na podstawie faktur wykazujących poniesione koszty (ale nie więcej niż wysokość zasiłku), jeżeli za pogrzeb zapłaciła osoba niespokrewniona ze zmarłym.

Co ciekawe, w branży nie ma jednak całkowitej zgody co do zasadności istnienia zasiłku pogrzebowego. Jeden z naszych rozmówców zauważył, że założenia rządu powinny pójść w zupełnie inną stronę.