Zatrudnianie cudzoziemców. Rząd szykuje duże zmiany. Będą wysokie kary

Wiceminister wyjaśnił, że priorytetem jest elektronizacja procedur. - Już dziś mają one zastosowanie w przypadku powiadomień o powierzeniu pracy, a po zmianach dotyczyć to będzie także oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę - zaznaczył. Polityk dodał, że ma to przyspieszyć cały proces i ułatwić pracodawcom szybkie zatrudnienie pracownika.