Zatrudnił Ukraińców do pracy w sortowni. Może za to sporo zapłacić

Jeden z pracodawców w Nowym Sączu postanowił zatrudnić w sortowni odpadów obywateli Ukrainy. Nie zatroszczył się jednak należycie o uregulowanie sytuacji prawnej cudzoziemców. Może na tym stracić nawet 30 tys. zł.

Na nielegalnej pracy ucierpią i pracownicy i pracodawca. Ci pierwsi, ze względu na niedopełnienie obowiązujących formalności, otrzymali decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski w terminie 30 dni. Dodatkowo przez rok cudzoziemcy nie będą mogli ponownie wjechać do Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen.

W stosunku do nieuczciwego pracodawcy skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom zagrożone jest karą grzywny od 10 do 30 tys. zł - informują strażnicy graniczni.