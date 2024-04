Zatrzymali już tysiące pijanych kierowców. Zbliża się najgroźniejszy czas na drogach

- Złudne jest spożywanie alkoholu w ciągu dnia z myślą o tym, że ruch pomoże nam szybciej wytrzeźwieć. Dlatego piwo lub drinka zostawmy sobie na wieczór, kiedy będziemy mieli pewność, że jedyna droga, którą mamy do przebycia, to ta prowadząca prosto do naszego łóżka - zwraca uwagę Hunter Abbott.