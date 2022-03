Zawiesili loty na Ukrainę. Ryanair chce je wznowić tak szybko, jak to możliwe

Zapytany przez stację Sky News o skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę O'Leary odpowiedział, że wszystkie samoloty, które obsługiwały trasy do Ukrainy - do Kijowa, Charkowa, Odessy i Lwowa - mają swoje bazy w Polsce, Rumunii, Niemczech i we Włoszech. Jak zaznaczył, zostaną one w sezonie letnim skierowane na trasy wakacyjne na południe Europy. Nie ujawnił jednak żadnych konkretów na temat tras.