Zbieracze jagód mają złe wieści. Tyle kosztuje jeden słoik

Ceny owoców w czerwcu 2024

Złe warunki pogodowe odbijają się nie tylko na cenach jagód. O katastrofie mówią m.in. plantatorzy czarnej porzeczki. Samorządowe komisje na Podlasiu oszacowały straty w gospodarstwie spowodowane przymrozkami w porzeczce od 20 proc. do 70 proc. w zależności od kwatery, a w aronii od 50 proc. do 80 proc. Serwis kobietawsadzie.pl podaje, że ceny czarnej porzeczki na rynkach hurtowych wahają się od 45 do 50 zł za kilogram.