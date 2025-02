Zbiory szparagów. Są pierwsze oferty, nawet 15 tys. zł miesięcznie

Gospodarstwa rolne oraz agencje pośrednictwa pracy rozpoczęły rekrutację pracowników do zbiorów szparagów w Szwajcarii, Niemczech i Holandii - podaje Biznes Interia. Sezon na szparagi trwa od końca marca do połowy czerwca.

Jak podaje Interia Biznes w Niemczech pracownicy sezonowi mogą liczyć na stawki od 12,42 do 12,84 euro brutto za godzinę, co przekłada się na ok. 52-54 zł brutto. Przy pełnym wymiarze pracy można zarobić od 10 do 10,3 tys. zł brutto miesięcznie . Pracodawcy oferują również zakwaterowanie w kontenerach mieszkalnych oraz sezonowe umowy o pracę.

Najwyższe zarobki oferowane są w Szwajcarii, gdzie rolnik z kantonu Zurych poszukuje pracowników do swojego gospodarstwa. Oferuje on wynagrodzenie w wysokości 3450 franków szwajcarskich brutto, co daje ok. 15,4 tys. zł. W Holandii natomiast praca przy sortowaniu szparagów jest wynagradzana stawką 14 euro za godzinę, co daje ok. 58,9 zł. Zakwaterowanie w Holandii kosztuje 70 euro tygodniowo.