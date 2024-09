Zbuntowali się przeciwko deweloperowi. "Płacimy miliony za mieszkania"

Niedobrze się tu mieszka - napis, który układa się z połączenia szyldów wywieszonych na kilku balkonach położonych w jednym ciągu, wita odwiedzających osiedle Park Skandynawia na warszawskiej Pradze Południe. Tuż pod nim widnieje kolejne ostrzeżenie: " Zanim kupisz mieszkanie, zapytaj ". Inicjatorzy buntu przeciwko deweloperowi, firmie Skanska, umieścili na jednej z balustrad kod QR. Prowadzi on do strony internetowej wyliczającej wszystkie "grzechy" inwestora.

Inicjatywa jest dziełem grupy osób mieszkających w bloku przy ul. Optyków 5b. Skąd jednak wzięła się tak duża niechęć do dewelopera? Od mieszkańców osiedla słyszymy, że problemy nawarstwiały się latami. Czarę goryczy przelała niedawna zapowiedź ze strony przedstawicieli sąsiedniej wspólnoty Park Ostrobramska.

© WP Finanse | AS

Park Ostrobramska jest posiadaczem drogi dojazdowej do okolicznych budynków. - Trzy lata temu wspólnota zdecydowała się zamknąć szlabany i odciąć nas od dojazdu do garaży podziemnych. Po negocjacjach udało nam się wytargować, że będziemy mogli korzystać z drogi, ale za dodatkową opłatą - tłumaczy w rozmowie z WP Finanse pan Michał, mieszkaniec bloku przy ul. Optyków 5b.

W tym roku sąsiednia wspólnota zrobiła jednak kolejny krok. Zdecydowała, że na jedno mieszkanie może przypadać tylko jeden pilot. Mieszkańcy zaczęli przyglądać się dokumentom. Ustalili, że w księdze wieczystej zapisano ustanowienie służebności drogi, która nie podlega ograniczeniu. Lokatorzy powinni więc móc dostać się do swoich domów bez przeszkód. O mediację zwrócono się do dewelopera - spółki Skanska.

W odpowiedzi na pytanie money.pl Andrzej Opala, rzecznik prasowy dzielnicy Praga-Południe, zauważył, że większość gruntów na terenie osiedla Gocław jest własnością Skarbu Państwa i dzielnica nie ma do nich żadnych praw. - Plan miejscowy nie reguluje też kwestii dotyczących organizacji ruchu - wyjaśniał rzecznik.

© WP Finanse | AS

Mieszkańcy wskazują jednak, że problemy z dojazdem były tylko kolejnym kamyczkiem do ogródka przewin dewelopera. Wcześniej lokatorzy bloku przy ul. Optyków 5b skarżyli się na niską jakość wykonania balkonów. Wskazywali też, że choć blok został oddany do użytku niedawno, bo w 2019 r., na elewacji pojawiły się pęknięcia, a z poręczy przed budynkiem odchodzi farba.

- Sposób naprawy nie budzi zaufania. Stara farba została powierzchownie usunięta, robotnicy miejscami rysowali po niej markerem do metalu -mówi nasz rozmówca.

Kolejny punkt zapalny to kwestia zarządcy bloku. Od mieszkańców słyszymy, że został on wybrany przez spółkę Skanska . W rozmowach na temat zarządcy pojawia się jedno określenie: "Nieudolność".

Problematyczne okazują się być nawet takie kwestie jak nawodnienie roślinności w częściach wspólnych. - System służący do podlewania zieleni na podwórku można obsługiwać wyłącznie z bloku obok. Jest on jednak zarządzany przez zarządcę, który opiekuje się Parkiem Ostrobramska i uznał, że nie ma interesu w tym, by podlewać trawnik bezpośrednio pod naszym blokiem - dodaje nasz rozmówca.