Zdecydowano. ZUS zatrudni 400 osób

ZUS będzie musiał stworzyć co najmniej 400 nowych etatów, by wprowadzić w życie nową reformę. Chodzi o świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Senatorowie zdecydowali, że więcej osób dostanie 500 zł nowego dodatku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Więcej osób dostanie 500 zł nowego dodatku (East News, Fot: Zbyszek Kaczmarek/REPORTER)

ZUS spodziewa się ogromnego zainteresowania nowym wsparciem ze strony emerytów, którym także przysługiwać będzie taki dodatek, o ile mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli takiego orzeczenia jeszcze nie mają, będą mogli o nie wystąpić.

Jak pisze "Fakt", tu pojawiają się problemy, ponieważ w ZUS może zabraknąć lekarzy orzeczników, którzy będą decydować o wydaniu takiego dokumentu.

– W tej chwili mamy 656 etatów lekarzy orzeczników i zasiadających w komisjach lekarskich. Z punktu widzenia nowych zadań potrzebne będzie wsparcie – szacujemy je na 400 etatów dla lekarzy orzeczników – mówiła we wtorek w Senacie prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jak informuje PAP, łączny roczny koszt wypłaty świadczenia wyniesie około 4,5 mld. złotych, a przewidywana liczba osób, która otrzymała świadczenie wyniesie około 800 tysięcy.