Zdesperowana matka poszła do sądu. Doprowadziła do eksmisji swoich synów

Prowadząca rozprawę sędzia Simona Caterbi przyznała seniorce rację. Zdaniem wymiaru sprawiedliwości w sytuacji, kiedy dzieci to czterdziestolatkowie, w żadnym wypadku nie można mówić o obowiązku utrzymywania "podopiecznych" przez rodzica. W efekcie sędzia rozstrzygnęła sprawę na korzyść 75-latki i nakazała synom wyprowadzkę. Mężczyźni mają czas do 18 grudnia. W uzasadnieniu decyzji sędzia napisała, że obowiązek utrzymywania dzieci, spoczywający na rodzicu, nie jest do obrony w przypadku osób w takim wieku.