Zdjęcie płaskiej łyżki w pendolino wzbudziło małą sensację. Mamy komentarz PKP Intercity

"Dzięki Wars za łyżkę do żurku. Pendolino - najwyższy standard" - takim komentarzem okraszone zostało zdjęcie zupełnie płaskiej łyżki, którą miał dostać do posiłku jeden z pasażerów pociągu PKP Intercity. Zdjęcie wywołało sporo komentarzy, od prześmiewczych do mocno negatywnych. Przewoźnik zapewnia - standardowo te sztućce tak nie wyglądają.

Taką oto łyżkę miał dostać jeden z pasażerów PKP Intercity (facebook, Fot: Polska w dużych dawkach)

Pod zdjęciem płaskiej łyżki pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy, od stricte negatywnych, przez prześmiewcze (ktoś dodał na przykład słynny fragment filmu "Dzień świra", w którym bohater odwiedza pociągową toaletę), po broniące kolejarzy.

"Dementuję. Jechałem w weekend. Łyżki są wklęsłe" - napisał jeden z komentujących. O tym, że łyżki są wklęsłe, przekonuje nas też, poproszone o komentarz, biuro prasowe PKP Intercity.

Jak czytamy w nadesłanym nam mailu, drewniane sztućce są oferowane jedynie w pociągach do i z Katowic i tylko na czas trwania szczytu klimatycznego COP24. Jest to rozwiązanie pilotażowe i tymczasowe, które ma na celu "zbadanie odbioru nowości przez pasażerów oraz logistyki dostaw tego rodzaju sztućców".

Co najważniejsze, Intercity zapewnia: "Podawane sztućce spełniają swoją funkcję i do tej chwili pasażerowie korzystający z tej nowości nie wnieśli żadnych zastrzeżeń co do ich funkcjonalności".

Jednak nie da się wykluczyć, że po prostu w przypadku tej konkretnej łyżki ze zdjęcia możemy mieć do czynienia z losową, odosobnioną wadą produkcyjną. I Intercity tego nei wyklucza.

"W przypadku załączonego zdjęcia trudno jednoznacznie stwierdzić czy mamy do czynienia z wadą produkcyjną, jednak mając na względzie komfort naszych pasażerów, zwróciliśmy się do WARS z prośbą, by w uzasadnionych przypadkach wymienić sztućce pasażerom, którzy stwierdzą ich wadę" - czytamy w komentarzu spółki.