Ze 100 zł nie wydają. Internautka opisała swoje zakupy

Jeden, drugi, trzeci lokal - nigdzie nie mają wydać ze 100 zł. "Czy w Polsce pojawił się zakaz płacenia gotówką?" - pyta. Sprawa wcale nie jest prosta.

Swoje zakupowe przeboje kobieta opisała na Facebooku. Nie kryje przy tym irytacji, że wszędzie słyszała te same odpowiedzi: "nie mam wydać".

Teoretycznie więc to klient powinien zadbać o to, żeby wręczyć sprzedawcy odpowiednią kwotę. Nie ma żadnego przepisu, który wprost nakazywałby sprzedawcy wydawanie reszty, jest to tylko jego dobra wola i potrzeba budowanie dobrych relacji z klientem.