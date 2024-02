Zegar tyka. Firmy nie są gotowe

"Biorąc pod uwagę wielkość firmy, teoretycznie to duże organizacje są na najlepszej drodze do KSeF. 49 proc. przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 pracowników i 55 proc. średniej wielkości przedsiębiorstw połączyło już swój system finansowo-księgowy z KSeF lub przygotowuje się do tego. Najmniej gotowe na nowe regulacje rządowe w zakresie księgowości są najmniejsze firmy, zatrudniające do 9 pracowników. Prawie połowa badanych mikroprzedsiębiorstw nie zrobiła nic w kierunku wdrożenia, a 20 proc. nie ma wiedzy w temacie reformy sposobu fakturowania" - podano.