Zerwanie umowy z dostawcą prądu. Zła wiadomość dla firm

Jak informuje Prawo.pl, "unijne przepisy dają odbiorcy energii, czyli małemu przedsiębiorcy prawo do łatwej zmiany dostawcy, w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do kosztów, wysiłku lub czasu". Jednak opinia rzecznika generalnego TSUE wskazuje na to, że krajowe przepisy mogą przewidywać kary za przedterminowe rozwiązanie umowy na dostawę prądu. Prawnicy uważają, że kary umowne w prawie energetycznym to kontrowersyjne rozwiązanie.