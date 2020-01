Zieloni chcą wprowadzenia kaucji na komórki i tablety

Obowiązkowa kaucja w wysokości 25 euro za telefon komórkowy czy tablet miałaby pomóc w utylizacji elektrośmieci.

Dlatego frakcja Zielonych w niemieckim Bundestagu chce jeszcze w styczniu zgłosić wniosek, wzywający rząd do wprowadzenia w Niemczech obowiązkowej kaucji za telefony komórkowe i tablety w wysokości 25 euro, którą można będzie odzyskać po oddaniu starego aparatu do utylizacji – informuje "Der Spiegel".

To jedna z 20 propozycji, które mają pomóc w zwiększeniu ilości utylizowanych elektrośmieci w Niemczech. Według tygodnika w Niemczech poziom zbiórki i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego to rocznie 45 procent, podczas gdy w krajach, takich jak Chorwacja czy Estonia jest to około 80 procent. Poziom ten oznacza ilość zebranego rocznie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w porównaniu do średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach.