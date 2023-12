Zielony, niebieski, czerwony czy żółty – jakim Mikołajem jesteś

"Cztery typy Mikołajów wyróżnionych w naszym badaniu reprezentuje nasze strategie w podejściu do prezentów. Jednak bez względu na to czy kupujemy jedną większą, czy kilka drobnych upominków, sami pakujemy, czy oddajemy to innym, to wszystkim obdarowującym przyświeca ten sam cel – szczęście i radość bliskich. W VeloBanku pomagamy w realizacji marzeń, zarówno tych świątecznych, jak i pozostałych, udostępniając wygodne finansowanie w postaci kredytów gotówkowych. Jeden z nich, czyli nasz kredyt gotówkowy z RRSO 13,2% to szczególnie przydatne rozwiązanie dla Mikołajów, którzy potrzebują dodatkowych środków lub polują na wyjątkowe okazje. O dodatkowe środki mogą aplikować szybko dzięki wnioskowaniu online i cieszyć się dodatkowymi udogodnieniami, jak możliwość spłaty pierwszej raty dopiero za trzy miesiące. To swoiste finansowe sanie, dzięki którym Mikołaje będą mogli dowieźć prezenty na czas i być Mikołajem, o jakim sami marzą" – mówi Joanna Jaworska, dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych z VeloBanku, która zachęca do tego, żeby każdy sprawdził jakim typem Mikołaja jest. Wystarczy odwiedzić profil VeloBanku na Facebooku, żeby sprawdzić, jakim Mikołajem jesteśmy LINK lub zrobić specjalny quiz na Instagramie LINK.