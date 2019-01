Zimowe pułapki czyhają na kierowców. Zobacz, za co możesz dostać mandat

Śnieg na dachu, trzymanie włączonego silnika podczas postoju, brudne szyby. Za to wszystko możemy dostać mandat.

Nie można też podczas postoju trzymać silnika zbyt długo na chodzie. Maksymalnie może to być minuta. Jesli na przykład czekamy na kogoś w samochodzie, to po minucie powinniśmy silnik zgasić. Jeśli tego nie zrobimy, a przyłapie nas policja, na nic zdadzą się tłumaczenia, że na przykład chcieliśmy się ogrzać. Grozi za to 100 zł mandatu.

Również zaśnieżony dach to potencjalny powód do wlepienia nam mandatu. Co prawda w taryfikatorze nie ma przewinienia dokładnie w tym brzmieniu, ale jeśli jeździmy z zaśnieżonym dachem, to możemy stanowić potencjalne zagrożenie dla ruchu - a na to odpowiedni paragraf już jest. Grozi nam za to od 20 do 500 zł.