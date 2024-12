Nowe danie w Warsie. Zjadła, ale więcej go nie kupi

Zdaniem dziennikarki "Faktu" pierwsze wrażenie po podaniu dania było rozczarowujące. W jej opinii wyglądało jak "posiłek ze szkolnej stołówki" . Pasażerka podkreślała jednak w swoim tekście, że obsługa Warsu miała wtedy wielu klientów, co mogło wpłynąć na estetykę podania.

Jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce, ceny w Warsie od dawna budzą kontrowersje wśród pasażerów. Jajecznica z dodatkami kosztuje od 21 do 33 zł, a pierogi 32 zł. Koszt posiłków obiadowych, takich jak kotlet schabowy, sięga nawet 43 zł. Podwyżki cen są związane ze wzrostem kosztów produkcji i usług, co dotknęło również napoje i desery.

PKP zamknęło połączenie do popularnego kurortu. Turyści niezadowoleni

PKP zamknęło połączenie do popularnego kurortu. Turyści niezadowoleni

Wars stara się sprostać oczekiwaniom pasażerów, oferując różnorodne dania, w tym wegańskie opcje jak makaron sojowy. Sezonowe zmiany menu wprowadzane są dwa razy do roku, co może wiązać się z kolejnymi korektami cen. Mimo to, ceny w Warsie pozostają stosunkowo wysokie w porównaniu z lokalną gastronomią na stacjach.